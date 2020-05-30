Меркулов продолжит карьеру в "Рубине"
Экс-защитник "Урала" Михаил Меркулов в ближайшее время станет игроком "Рубина".
Ранее 26-летний футболист покинул "Урал", поэтому он присоединится к казанскому клубу в качестве свободного агента.
Отмечается, что "Рубин" не сможет дозаявить Меркулова на остаток текущего сезона.
Меркулов выступал за "Урал" с 2015 по 2020 год. В этом сезоне на его счету одна голевая передача в 20 матчах.
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|22
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|Краснодар
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|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
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|8
|Спартак Москва
|22
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|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
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|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
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|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
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|22
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|Ахмат
|22
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