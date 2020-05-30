Меркулов продолжит карьеру в "Рубине"

Экс-защитник "Урала" Михаил Меркулов в ближайшее время станет игроком "Рубина".

Ранее 26-летний футболист покинул "Урал", поэтому он присоединится к казанскому клубу в качестве свободного агента.

Отмечается, что "Рубин" не сможет дозаявить Меркулова на остаток текущего сезона.

Меркулов выступал за "Урал" с 2015 по 2020 год. В этом сезоне на его счету одна голевая передача в 20 матчах.

Читайте также: Защитник "Рубина" Плиев вылечился от коронавируса. | http://soccernews.ru