"Барселона" готовится возобновить переговоры с тер Штегеном о продлении соглашения

"Барселона" возобновляет переговоры по продлению соглашения с голкипером Марком-Андре тер Штегеном.

Как сообщает журналист Николо Скира, встреча сторон должна состояться в ближайшие недели. Напомним, что переговоры затянулись из-за разногласий в вопросе зарплаты.

Ранее каталонцы предлагали вратарю 6,3 миллиона евро в год, в то время как немец требовал не менее 10 миллионов.

Тер Штеген играет в "Барсе" с 2014 года. В этом сезоне он провел 34 игры, в которых пропустил 34 гола.

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