Стали известны даты полуфиналов и финала Кубка Италии

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора назвал даты проведения ключевых матчей кубка страны.

По словам министра, полуфиналы турнира пройдут 12 и 13 июня, а финал состоится 17 июня. Также он сообщил, что все матчи будут транслироваться каналом Rai.

Отмечается, что 12 июня нас ждет ответный матч между "Ювентусом" и "Миланом" (первый матч - 1:1), а 13 июня - поединок "Наполи" - "Интер" (первая игра - 1:0).

Розыгрыш Серии А должен возобновиться 20 июня.

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