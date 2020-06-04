Стали известны даты полуфиналов и финала Кубка Италии
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора назвал даты проведения ключевых матчей кубка страны.
По словам министра, полуфиналы турнира пройдут 12 и 13 июня, а финал состоится 17 июня. Также он сообщил, что все матчи будут транслироваться каналом Rai.
Отмечается, что 12 июня нас ждет ответный матч между "Ювентусом" и "Миланом" (первый матч - 1:1), а 13 июня - поединок "Наполи" - "Интер" (первая игра - 1:0).
Розыгрыш Серии А должен возобновиться 20 июня.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16