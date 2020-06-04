"Динамо" сообщило о возвращении легионеров к тренировкам
Московское "Динамо" сообщило, что иностранные футболисты вернулись к тренировкам с командой.
Оскар Хильемарк, Себастьян Шиманьски и Клинтон Н'Жи занимаются в общей группе, а Максимилиан Филипп тренируется по индивидуальной программе.
Ранее футболисты отбывали двухнедельный карантин после прибытия в Москву.
После 22 туров "Динамо" занимает в РПЛ шестое место. Возобновление чемпионата запланировано на 19 июня.
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|Команда
|М
|О
|1
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|22
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|Краснодар
|22
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|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
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|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
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|27
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|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
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|22
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|Крылья Советов
|22
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|Ахмат
|22
|20