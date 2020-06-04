"Динамо" сообщило о возвращении легионеров к тренировкам

Московское "Динамо" сообщило, что иностранные футболисты вернулись к тренировкам с командой.

Оскар Хильемарк, Себастьян Шиманьски и Клинтон Н'Жи занимаются в общей группе, а Максимилиан Филипп тренируется по индивидуальной программе.

Ранее футболисты отбывали двухнедельный карантин после прибытия в Москву.

После 22 туров "Динамо" занимает в РПЛ шестое место. Возобновление чемпионата запланировано на 19 июня.

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