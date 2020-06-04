Аршавин рассказал о разговоре с Адвокатом перед финалом Кубка УЕФА в 2008 году

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Аршавин рассказал о разговоре с Адвокатом перед финалом Кубка УЕФА в 2008 году

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о финале Кубка УЕФА 2008 года.

Напомним, что в финальной игре "Зенит" обыграл "Рейнджерс" со счетом 2:0.

"На тренировке перед игрой Дик Адовакат заявил, что если мы не победим, то мы не команда. Какая-то такая была мысль. Я ему ответил: "Если мы не победим, то это вы не тренер. Мы считались явными фаворитами, "Рейнджерс" еле прошел "Фиорентину".

Что было после матча? Побегали по полю и отправились в раздевалку. Там нас ждал Сергей Александрович Фурсенко с его знаменитым белым пиджаком, на котором мы все расписывались. А так классическое празднование. Вместо шампанского было пиво, так как спонсором Кубка УЕФА была пивная компания", - сказал Аршавин.

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