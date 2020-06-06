Тедеско сообщил Цорну, какого опорника он хочет видеть в "Спартаке"
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско попросил Томаса Цорна подписать нового опорного хавбека.
"Тедеско сообщил Цорну свои пожелания по новому опорному полузащитнику для "Спартака". Тедеско нужна опорно-собака, способная выгрызать и в роли центрбэка. Как, например, Вильмар Барриос из "Зенита", - сообщил журналист Иван Карпов.
Отметим, что сейчас в распоряжении Тедеско два опорных хавбека: Алекс Крал и Наиль Умяров.
После 22 туров "Спартак" занимает в РПЛ восьмое место.
Читайте также: Мельгарехо покинул "Спартак" и улетел в Парагвай. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Шахтер" и "Заря" одержали победы в УПЛ
-
Левандовски и Мюллер не помогут "Баварии" в следующем матче
-
"РБ Лейпциг" - об уходе Вернера: "Сделка с "Челси" еще не заключена"
-
"Бавария" в результативном поединке обыграла "Байер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги
-
"Манчестер Сити" вступил в борьбу за Теллеса
-
У ЦСКА появилось три конкурента в борьбе за Вагнера Лава
-
"Ювентус" предлагает "Роме" обмен футболистами
-
Тедеско сообщил Цорну, какого опорника он хочет видеть в "Спартаке"
-
2
"Очень скучал по этому месту". Месси выложил фото с "Камп Ноу"
-
2
"Барселона" отклонила 100-миллионное предложение по Ансу Фати
-
"Валенсия" опубликовала обращение Черышева на русском языке
-
Третий клуб МЛС включился в борьбу за Пасторе
-
Лучший игрок "Байера" пропустит матч с "Баварией"
-
Макеев назвал главное нововведение в "Спартаке" после назначения Карреры
-
"Ювентус" согласовал трансфер защитника "Вероны"
-
Касильяс рассказал, как поздравил Рамоса после финала Лиги Чемпионов-2014
-
Луис Суарес готов вернуться на поле после пятимесячного перерыва
-
"Ливерпуль" никого не купит этим летом
-
Форвард "Манчестер Юнайтед" Игало рассказал о своём отношении к расизму
-
Отец Кузяева прокомментировал слухи о будущем сына в "Зените"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20