Тедеско сообщил Цорну, какого опорника он хочет видеть в "Спартаке"

Теги спартак москватомас цорндоменико тедеско

Тедеско сообщил Цорну, какого опорника он хочет видеть в "Спартаке"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско попросил Томаса Цорна подписать нового опорного хавбека.

"Тедеско сообщил Цорну свои пожелания по новому опорному полузащитнику для "Спартака". Тедеско нужна опорно-собака, способная выгрызать и в роли центрбэка. Как, например, Вильмар Барриос из "Зенита", - сообщил журналист Иван Карпов.

Отметим, что сейчас в распоряжении Тедеско два опорных хавбека: Алекс Крал и Наиль Умяров.

После 22 туров "Спартак" занимает в РПЛ восьмое место.

Читайте также: Мельгарехо покинул "Спартак" и улетел в Парагвай. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" в результативном поединке обыграла "Байер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги

"Бавария" в результативном поединке обыграла "Байер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов