Тедеско сообщил Цорну, какого опорника он хочет видеть в "Спартаке"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско попросил Томаса Цорна подписать нового опорного хавбека.

"Тедеско сообщил Цорну свои пожелания по новому опорному полузащитнику для "Спартака". Тедеско нужна опорно-собака, способная выгрызать и в роли центрбэка. Как, например, Вильмар Барриос из "Зенита", - сообщил журналист Иван Карпов.

Отметим, что сейчас в распоряжении Тедеско два опорных хавбека: Алекс Крал и Наиль Умяров.

После 22 туров "Спартак" занимает в РПЛ восьмое место.

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