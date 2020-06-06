"Ювентус" предлагает "Роме" обмен футболистами

"Ювентус" нацелился на вингера "Ромы" Дженгиза Ундера.

По сведениям Tuttosport, "старая синьора" предлагает обменять Ундера на своего защитника Кристиана Ромеро, который находится в аренде в "Дженоа".

В текущем сезоне на счету 22-летнего Ундера три забитых гола в 20 играх. 22-летний Ромеро провел за "Дженоа" 24 матча, в которых отметился одной голевой передачей.

Читайте также: Пять клубов ведут борьбу за форварда "Вулверхэмптона" Хименеса. | http://soccernews.ru