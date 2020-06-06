Дортмундская "Боруссия" обыграла "Герту" в матче Бундеслиги
В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Гертой".
"Шмели" продолжают занимать второе место в чемпионате, отставая от "Баварии" на 7 очков.
"Боруссия" Д - "Герта" 1:0
Гол: Джан, 57 - 1:0
"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Аканджи, Пишчек, Санчо, Витцель (Балерди, 80), Азар (Морей, 79), Дилэйни, Брандт (Рейна, 68), Джан, Геррейру (Шмельцер, 90).
"Герта": Ярстейн, Боята, Миттельштедт, Пекарик, Торунарига, Груйич (Майер, 88), Шелбред (Пионтек, 62), Лукебакио (Нганкам, 46), Дарида, Дилросун (Эссвайн, 30; Самарджич, 88), Ибишевич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Хоффенхайм
|30
|43
|7
|Вольфсбург
|29
|42
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|29
|34
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|29
|25
|18
|Падерборн
|30
|20