Дортмундская "Боруссия" обыграла "Герту" в матче Бундеслиги

Теги боруссия дортмундгерта

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Герту" в матче Бундеслиги

В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Гертой".

"Шмели" продолжают занимать второе место в чемпионате, отставая от "Баварии" на 7 очков.

"Боруссия" Д - "Герта" 1:0

Гол: Джан, 57 - 1:0

"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Аканджи, Пишчек, Санчо, Витцель (Балерди, 80), Азар (Морей, 79), Дилэйни, Брандт (Рейна, 68), Джан, Геррейру (Шмельцер, 90).

"Герта": Ярстейн, Боята, Миттельштедт, Пекарик, Торунарига, Груйич (Майер, 88), Шелбред (Пионтек, 62), Лукебакио (Нганкам, 46), Дарида, Дилросун (Эссвайн, 30; Самарджич, 88), Ибишевич.

Читайте также: "Бавария" в результативном поединке обыграла "Байер". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" не намерен менять трансферные планы. В шорт-листе клуба четыре футболиста

"Манчестер Юнайтед" не намерен менять трансферные планы. В шорт-листе клуба четыре футболиста

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 30 70
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 30 63
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 30 59
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 30 56
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 30 56
6 Хоффенхайм Хоффенхайм 30 43
7 Вольфсбург Вольфсбург 29 42
8 Фрайбург Фрайбург 30 41
9 Герта Герта 30 38
10 Шальке Шальке 29 37
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 30 35
12 Кельн Кельн 29 34
13 Аугсбург Аугсбург 29 31
14 Унион Берлин Унион Берлин 29 31
15 Майнц 05 Майнц 05 30 31
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 30 28
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 29 25
18 Падерборн Падерборн 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов