Дортмундская "Боруссия" обыграла "Герту" в матче Бундеслиги

В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Гертой".

"Шмели" продолжают занимать второе место в чемпионате, отставая от "Баварии" на 7 очков.

"Боруссия" Д - "Герта" 1:0

Гол: Джан, 57 - 1:0

"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Аканджи, Пишчек, Санчо, Витцель (Балерди, 80), Азар (Морей, 79), Дилэйни, Брандт (Рейна, 68), Джан, Геррейру (Шмельцер, 90).

"Герта": Ярстейн, Боята, Миттельштедт, Пекарик, Торунарига, Груйич (Майер, 88), Шелбред (Пионтек, 62), Лукебакио (Нганкам, 46), Дарида, Дилросун (Эссвайн, 30; Самарджич, 88), Ибишевич.

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