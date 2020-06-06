Определился фаворит в борьбе за Рабьо

Хавбек "Ювентуса" Адриан Рабьо может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Tuttosport, лидером в борьбе за 25-летнего француза является "Эвертон". Напомним, что футболист хочет покинуть "Ювентус" из-за нехватки игрового времени.

Контракт Рабьо с клубом рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Рабьо провел 24 матча, но результативными действиями не отличился.

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