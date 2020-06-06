"Манчестер Юнайтед" не намерен менять трансферные планы. В шорт-листе клуба четыре футболиста

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"Манчестер Юнайтед" не намерен менять трансферные планы. В шорт-листе клуба четыре футболиста

"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над усилением состава.

По сведениям Manchester Evening News, клуб не намерен менять свои планы и по-прежнему рассчитывает заполучить трех футболистов.

В шорт-лист клуба входит вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и хавбек "Бирмингема" Джуд Беллингем.

Кроме того, наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер просит клуб подписать плеймейкера. На эту позицию "МЮ" выбирает между Джеком Грилишем и Каем Хаверцем.

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