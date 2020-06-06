Варди с женой отстояли огромную очередь ради покупки в МакДональдсе

Теги лестер ситиджейми варди

Варди с женой отстояли огромную очередь ради покупки в МакДональдсе

Нападающий "Лестера" Джейми Варди не смог пропустить открытие ресторана быстрого питания Макдональдс после ослабления карантинных мер в Великобритании.

Как сообщает The Sun, футболист вместе со своей супругой отправился в МакДональдс на своем Bentley, стоимостью 145 тысяч евро. Однако для покупки фастфуда паре пришлось отстоять огромную очередь.

В текущем сезоне Варди провел 30 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 6 ассистов.

После 29 туров "Лестер" занимает в АПЛ третье место.

Читайте также: Идеальный форвард по версии Marca включил в себя качества Роналду, Месси, Мбаппе и ещё шести нападающих. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" не намерен менять трансферные планы. В шорт-листе клуба четыре футболиста

"Манчестер Юнайтед" не намерен менять трансферные планы. В шорт-листе клуба четыре футболиста

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов