Варди с женой отстояли огромную очередь ради покупки в МакДональдсе

Нападающий "Лестера" Джейми Варди не смог пропустить открытие ресторана быстрого питания Макдональдс после ослабления карантинных мер в Великобритании.

Как сообщает The Sun, футболист вместе со своей супругой отправился в МакДональдс на своем Bentley, стоимостью 145 тысяч евро. Однако для покупки фастфуда паре пришлось отстоять огромную очередь.

В текущем сезоне Варди провел 30 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 6 ассистов.

После 29 туров "Лестер" занимает в АПЛ третье место.

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