Тарасов высказался о Юрие Сёмине
Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов, отвечая на вопрос подписчика в инстаграме, рассказал о своем отношении к Юрию Сёмину.
"Он легенда. Человек, пригласивший меня в "Локомотив" и многому научивший. Уважение", - сказал Тарасов.
Напомним, что Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 по 2019 год.
Тарасов стал игроком "Рубина" в феврале 2020 года. Однако спустя 3 дня после подписания контракта он сломал ногу.
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