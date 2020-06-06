Тарасов высказался о Юрие Сёмине

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Тарасов высказался о Юрие Сёмине

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов, отвечая на вопрос подписчика в инстаграме, рассказал о своем отношении к Юрию Сёмину.

"Он легенда. Человек, пригласивший меня в "Локомотив" и многому научивший. Уважение", - сказал Тарасов.

Напомним, что Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 по 2019 год.

Тарасов стал игроком "Рубина" в феврале 2020 года. Однако спустя 3 дня после подписания контракта он сломал ногу.

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