"Наполи" лидирует в борьбе за Бога

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"Наполи" лидирует в борьбе за Бога

Вингер "Сассуоло" Жереми Бога близок к смене клуба.

Как сообщает Tuttomercatoweb, "Наполи" лидирует в борьбе за 23-летнего ивуарийца. Ранее интерес к игроку также проявляли "Барселона", "Боруссия", "Челси" и "Ювентус".

Отмечается, что неаполитанцы готовы заплатить за футболиста 20 миллионов евро. Клуб готов приобрести Бога сразу или арендовать с опцией выкупа.

В текущем сезоне на счету Бога 8 голов и 4 ассиста в 25 играх.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Да ...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

До этого в Неаполе творила рука Бога ,теперь сам Бог!

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