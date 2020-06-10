Футболисты "Локомотива" вылечились от коронавируса
"Локомотив" объявил о выздоровлении всех футболистов от коронавируса.
"Роман Тугарев и Тимур Сулейманов вернулись в расположение клуба и возобновили тренировки. У Антона Коченкова и Джефферсона Фарфана положительная динамика. Оба футболиста занимаются по индивидуальной программе в домашних условиях и в ближайшее время вернутся в общую группу.
Новое тестирование показало, что коронавируса у игроков больше нет", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что РПЛ возобновится 19 июня. После 22 туров "Локомотив" занимает второе место.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
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|22
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|Ахмат
|22
|20