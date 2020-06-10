Футболисты "Локомотива" вылечились от коронавируса

"Локомотив" объявил о выздоровлении всех футболистов от коронавируса.

"Роман Тугарев и Тимур Сулейманов вернулись в расположение клуба и возобновили тренировки. У Антона Коченкова и Джефферсона Фарфана положительная динамика. Оба футболиста занимаются по индивидуальной программе в домашних условиях и в ближайшее время вернутся в общую группу.

Новое тестирование показало, что коронавируса у игроков больше нет", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что РПЛ возобновится 19 июня. После 22 туров "Локомотив" занимает второе место.

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