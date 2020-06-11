ФИФА изменила правило выступлений футболистов за разные клубы в течение одного сезона

ФИФА дала временное разрешение футболистам выступать в течение одного сезона за три разных клуба.

"Чтобы обезопасить игроков от возможной безработицы, им разрешено регистрироваться в трёх клубах и играть за них в официальных матчах в ходе одного сезона", - заявили в ФИФА.

Отметим, что ранее игроки в рамках одной национальной федерации могли быть заявлены на протяжении 12 месяцев сезона только за один клуб.

Также национальным федерациям разрешили начать первый этап лицензирования клубов и планировать календарь на следующий сезон.

Читайте также: Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство. | http://soccernews.ru