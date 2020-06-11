Агент Маурисио прокомментировал интерес со стороны "Ростова" и ЦСКА

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Агент Маурисио прокомментировал интерес со стороны "Ростова" и ЦСКА

Пьер Фернандес, агент хавбека ПАОК Маурисио, прокомментировал интерес к своему клиенту от российских клубов.

"Ростов" и ЦСКА проявляют интерес к Маурисио. Однако "Ростов" сделал нам не очень выгодное предложение. ЦСКА и ранее хотел заполучить Маурисио, и теперь они снова совершат попытку.

К тому же Маурисио может получить российский паспорт. Кстати, вчера со мной связывался Данни. Он попросил Маурисио вернуться в "Зенит", - заявил агент.

Соглашение 31-летнего бразильца с ПАОК истекает этим летом. Напомним, что с 2010 по 2015 год Маурисио играл за "Терек", а с 2016 по 2017 - в "Зените".

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