"Ростов" опровергает интерес к Маурисио

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"Ростов" опровергает интерес к Маурисио

В "Ростове" отреагировали на информацию о том, что клуб заинтересован в хавбеке ПАОК Маурисио.

"Ростов" не заинтересован в Маурисио. Клуб не делал предложений футболисту", - заявили в клубе.

Напомним, что интерес к футболисту также приписывают ЦСКА.

В этом сезоне Маурисио провел 23 матча, однако результативными действиями не отличился.

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