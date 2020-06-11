"Ростов" опровергает интерес к Маурисио

В "Ростове" отреагировали на информацию о том, что клуб заинтересован в хавбеке ПАОК Маурисио.

"Ростов" не заинтересован в Маурисио. Клуб не делал предложений футболисту", - заявили в клубе.

Напомним, что интерес к футболисту также приписывают ЦСКА.

В этом сезоне Маурисио провел 23 матча, однако результативными действиями не отличился.

Читайте также: "Ростов" нацелился на японского хавбека. | http://soccernews.ru