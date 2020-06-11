Орлов: "Вагнер Лав уже не вернется в ЦСКА"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА.

"Он уже не вернется в ЦСКА. Он уже не такой быстрый, в основном только за мячом бегает, а без мяча вообще не двигается. Взгляните на его фото - это уже взрослый человек.

ЦСКА его точно не подпишет. На данный момент агенты работают над его переездом в Турцию", - заявил Орлов.

Напомним, что ранее у Вагнера Лава истек контракт с "Коринтиансом".

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