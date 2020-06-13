Кокорин: "Тюрьма меня ничему не научила"

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Кокорин: "Тюрьма меня ничему не научила"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, находящийся в аренде в "Сочи", поразмышлял о своем тюремном заключении.

"Поменяла ли меня тюрьма? Тюрьма меня ничему не научила, однако мы поняли, что необходимо ценить родных и близких. Им досталось больше всего. Никому такого не пожелаешь, это ужасно. В нашей стране такое может коснуться любого, лишний раз нужно всe делать аккуратненько", - заявил Кокорин.

Напомним, что Кокорин попал в тюрьму за избиение двух человек в центре Москвы.

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