Тренер "Мальорки" вспомнил, как разозлил Месси в матче первого круга

Наставник "Мальорки" Висенте Морено вспомнил о словесной перепалке с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси в игре первого круга (2:5).

"После игры футболисты сказали, что это я виноват в поражении, так как я разозлил Месси. Он тогда очень разозлился. В перерыве он говорил мне, что "Барса" забьет нам семь голов. Он об этом сказал и Суаресу.

Они смогли забить пять голов, а сам Месси сделал хет-трик. Поэтому Месси лучший в мире. Он гений, который жаждет побед. В этот раз я лучше помолчу. Мне же от этого будет хуже", - приводит слова Морено Marca.

Поединок между "Мальоркой" и "Барселоной" состоится сегодня в 23:00 (мск).

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