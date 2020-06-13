Николич пообещал за два месяца освоить русский язык

Наставник "Локомотива" Марко Николич занялся изучением русского языка.

"На данный момент я могу немного говорить по-русски. Также я понимаю, когда кто-то говорит по-русски, однако медленно. Через пару месяцев я буду хорошо говорить на русском", - приводит слова Николича сайт клуба.

Напомним, что ранее Николич сменил на посту тренера "Локомотива" Юрия Семина. Он подписал с клубом контракт по схеме "2+2".

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