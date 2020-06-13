Быстров поделился мнением о матче Кубка Италии "Ювентус" - "Милан"

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Быстров поделился мнением о матче Кубка Италии "Ювентус" - "Милан"

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал результат ответной игры 1/2 финала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом" (0:0).

"Милан" сам виноват. Нельзя так играть в гостях у "Ювентуса". Не пойму зачем защитник выставил руку, это что гандбол?

Игра рукой Роналду не должна быть наказана, так как сначала была рука защитника. Думаю, Роналду несерьезно отнесся к этой игре", - заявил Быстров.

Напомним, что Роналду не забил пенальти, а "Милан" с 16-й минуты играл в меньшинстве.

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