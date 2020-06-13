Зидан сообщил о готовности Азара и Асенсио сыграть против "Эйбара"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан поделился информацией о травмированных футболистах.

"Азар и Асенсио смогли подготовиться, как и другие футболисты. У Марко было небольшое повреждение, однако он вернулся в общую группу. С Азаром такая же ситуация. Они готовы сыграть против "Эйбара" и это отличная новость.

Однако нам не поможет Лука Йович, так как он травмировался во время карантина. Еще не знаю, поможет ли он нам в этом сезоне. Точных сроков восстановления нет", - приводит слова Зидана сайт клуба.

Поединок между "Реалом" и "Эйбаром" состоится 14 июня в 20:30 (мск).

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