"Динамо" обыграло "Зарю" и укрепилось на втором месте УПЛ
В 26-м туре УПЛ киевское "Динамо" на выезде обыграло "Зарю".
Киевский клуб занимает второе место, отставая от "Шахтера" на 13 очков и опережая "Зарю" на 3 очка.
"Заря" - "Динамо" 1:3
Голы: Юрченко (пен), 54 - 1:0, Буяльский, 71 - 1:1, Карлос де Пена, 75 - 1:2, Цыганков, 90 - 1:3
"Заря": Махарадзе, Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня (Цвек, 78), Кочергин, Юрченко (Лунев, 85), Хомченовский, Кабаев, Громов.
"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Кадири, 85), Цитаишвили (Цыганков, 61), Андриевский (Вербич, 61), Шепелев, Буяльский (Шапаренко, 89), Русин (Де Пена, 61).
Удаление: Цвек (84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13