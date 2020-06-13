"Динамо" обыграло "Зарю" и укрепилось на втором месте УПЛ

В 26-м туре УПЛ киевское "Динамо" на выезде обыграло "Зарю".

Киевский клуб занимает второе место, отставая от "Шахтера" на 13 очков и опережая "Зарю" на 3 очка.

"Заря" - "Динамо" 1:3

Голы: Юрченко (пен), 54 - 1:0, Буяльский, 71 - 1:1, Карлос де Пена, 75 - 1:2, Цыганков, 90 - 1:3

"Заря": Махарадзе, Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня (Цвек, 78), Кочергин, Юрченко (Лунев, 85), Хомченовский, Кабаев, Громов.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Кадири, 85), Цитаишвили (Цыганков, 61), Андриевский (Вербич, 61), Шепелев, Буяльский (Шапаренко, 89), Русин (Де Пена, 61).

Удаление: Цвек (84).

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