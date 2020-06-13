В "Арсенале" отреагировали на получение Семшовым тренерской лицензии категории Pro

В тульском "Арсенале" прокомментировали то, что Игорь Семшов получил тренерскую лицензию категории Pro.

"Один из лучших отечественных игроков начала века и в учебе проявил себя с лучшей стороны. Поздравляем Семшова с получение самой высокой тренерской лицензии", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Семшов с 2018 года входит тренерский штаб тульского клуба.

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