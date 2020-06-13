Аллегри может стать консультантом клуба Серии В

Экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может получить должность в "Ливорно".

"Новый проект "Ливорно" подразумевает наличие специального консультанта. Предположительно, Аллегри будет помогать клубу советами. В ближайшее время с ним проведут переговоры", - заявил журналист Николо Скира.

Отметим, что после 28 туров "Ливорно" занимает в Серии В последнее место.

Аллегри за свою тренерскую карьеру шесть раз становился чемпионом Италии. Он возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 год, после чего находится без работы.

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