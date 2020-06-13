Аллегри может стать консультантом клуба Серии В

Теги ливорномассимилиано аллегри

Аллегри может стать консультантом клуба Серии В

Экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может получить должность в "Ливорно".

"Новый проект "Ливорно" подразумевает наличие специального консультанта. Предположительно, Аллегри будет помогать клубу советами. В ближайшее время с ним проведут переговоры", - заявил журналист Николо Скира.

Отметим, что после 28 туров "Ливорно" занимает в Серии В последнее место.

Аллегри за свою тренерскую карьеру шесть раз становился чемпионом Италии. Он возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 год, после чего находится без работы.

Читайте также: Президент "Кальяри" рассказал о переговорах с Массимилиано Аллегри. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" приблизила свое чемпионство, обыграв гладбахскую "Боруссию"

"Бавария" приблизила свое чемпионство, обыграв гладбахскую "Боруссию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов