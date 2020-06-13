"Бавария" приблизила свое чемпионство, обыграв гладбахскую "Боруссию"

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"Бавария" приблизила свое чемпионство, обыграв гладбахскую "Боруссию"

В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала победу над менхенгладбахской "Боруссией".

За три тура до конца "Бавария" лидирует в чемпионате, опережая дортмундскую "Боруссию" на 7 очков.

"Бавария" - "Боруссия" М 2:1

Голы: Зиркзее, 26 - 1:0, Павар (аг), 37 - 1:1, Горецка, 86 - 2:1

"Бавария": Нойер, Алаба, Павар, Боатенг, Киммих, Перишич, Гнабри, Кюизанс (Коман, 62), Горетцка, Люка Эрнандес (Дэвис, 62), Зиркзее (Вридт, 77).

"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи (Янчке, 46), Бенсебайни, Лайнер, Гинтер, Нойхаус, Хофманн, Крамер, Херрманн (Вендт, 70), Тюрам (Эмболо, 10; Бенеш, 83), Штиндль.  

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 31 73
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 31 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 31 62
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 31 56
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 30 56
6 Вольфсбург Вольфсбург 31 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 31 43
8 Фрайбург Фрайбург 31 42
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 31 38
10 Герта Герта 31 38
11 Шальке Шальке 30 38
12 Кельн Кельн 31 35
13 Унион Берлин Унион Берлин 31 35
14 Аугсбург Аугсбург 30 32
15 Майнц 05 Майнц 05 30 31
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 31 28
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 31 28
18 Падерборн Падерборн 31 20
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