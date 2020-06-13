"Бавария" приблизила свое чемпионство, обыграв гладбахскую "Боруссию"

В рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала победу над менхенгладбахской "Боруссией".

За три тура до конца "Бавария" лидирует в чемпионате, опережая дортмундскую "Боруссию" на 7 очков.

"Бавария" - "Боруссия" М 2:1

Голы: Зиркзее, 26 - 1:0, Павар (аг), 37 - 1:1, Горецка, 86 - 2:1

"Бавария": Нойер, Алаба, Павар, Боатенг, Киммих, Перишич, Гнабри, Кюизанс (Коман, 62), Горетцка, Люка Эрнандес (Дэвис, 62), Зиркзее (Вридт, 77).

"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи (Янчке, 46), Бенсебайни, Лайнер, Гинтер, Нойхаус, Хофманн, Крамер, Херрманн (Вендт, 70), Тюрам (Эмболо, 10; Бенеш, 83), Штиндль.

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