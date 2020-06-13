Уткин: "Интересно наблюдать, как фанаты "Локомотива" ломают свой клуб"

Журналист Василий Уткин высказался о поведении фанатов "Локомотива".

"Интересно наблюдать, как фанаты "Локомотива" ломают свой клуб. Это настолько редкое, штучное событие, что нужно всматриваться и запоминать", - заявил Уткин.

Напомним, что фанаты "железнодорожников" остались недовольны сменой тренера команды. В мае у Юрия Семина истек контракт с клубом, его место занял Марко Николич.

После 22 туров "Локомотив" занимает в РПЛ второе место.

Читайте также: Уткин обвинил Аленичева и Семина в ханжестве и лицемерии. | http://soccernews.ru