"Арсенал" нацелился на Марка Року

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"Арсенал" нацелился на Марка Року

Хавбек "Эспаньола" Марк Рока может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Goal.com, в трансфере 23-летнего испанца заинтересован "Арсенал". "Канониры" хотят приобрести игрока за 25 миллионов евро, несмотря на то, что его клаусула составляет 40 миллионов евро.

Рока является воспитанником "Эспаньола" и выступает за первую команду с 2016 года.

В этом сезоне футболист провел 34 матча, забил два гола и отдал три ассиста.

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