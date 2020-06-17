Вдова Риксена рассказала о пагубных привычках мужа
Вероника, вдова экс-игрока "Зенита" Фернандо Риксена, рассказала о пагубных привычках мужа.
По словам Вероники, Риксен начал употреблять алкоголь и наркотики в 2013 году, когда у него была выявлена болезнь двигательного нейрона - смертельное заболевание, из-за которого у него постепенно отказывало тело.
"Его сломало то, что он больше не мог играть в футбол. Футбол был его жизнью. Он снова начал пить и употреблять наркотики на некоторое время. Он так расслаблялся и снимал стресс. Дочке тогда было всего два с половиной года, поэтому я не хотела, чтобы она видела его таким.
Я говорила ему, что уйду, если он не прекратит. Он раскаялся и пообещал больше никогда не делать этого. Он все осознал и сожалел о содеянном.
В новой книге "Фернандо Риксен: последний бой. Жизнь с БДН" Вероника писала о рецидивах.
"Кокаин не был проблемой. Кокаин расслаблял его. Настоящей проблемой был алкоголь. Он очень много пил. В основном крепкий ликер. Будучи пьяным он совершал нелепые поступки. Например, мог нассать в полку комода посреди ночи.
Однако я не осуждаю его. Если вы молоды, и вам сообщили, что вы умрете через несколько месяцев, - это сложно. Он не мог бросить пить, но ближе к концу своей жизни он сказал мне, что счастлив, что он болеет БД, потому что он больше не мог пить или принимать наркотики. Если бы он сделал один глоток алкоголя, он бы задохнулся. Однако он и никогда не просил об этом", - заявила вдова.
Напомним, что Риксен умер в 2019 году в 43-летнем возрасте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20