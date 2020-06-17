Педро хочет перейти в "Рому" до завершения сезона АПЛ

Вингер "Челси" Педро Родригес намерен в ближайшее время покинуть клуб.

Как сообщает The Athletic, футболист хочет как можно быстрее перейти в "Рому". Вероятно, это будет сделано до завершения сезона АПЛ.

Отмечается, что Педро подпишет с "Ромой" контракт по схеме "2+1" и будет зарабатывать около 3 миллионов евро в год.

Педро выступает за "Челси" с 2015 года. В этом сезоне на счету испанца два гола и три ассиста в 18 играх.

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