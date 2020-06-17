Голкипером "Краснодара" интересуются клубы из четырех европейских стран

Теги станислав крицюккраснодар

Голкипером "Краснодара" интересуются клубы из четырех европейских стран

Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк может продолжить карьеру в Европе.

Как сообщили в агенстве D-Sports, которое представляет интересы вратаря, Крицюком интересуются клубы из Греции, Испании, Турции и Швейцарии.

"Безусловно, мы уважаем контракт Станислава с клубом. Однако вскоре он истечет, поэтому мы можем работать над другими вариантами. Я не имею права называть клубы, однако могу сообщить, что в нем заинтересованы клубы из Испании, Турции, Греции и Швейцарии. Полагаю, много клубов попытаются в августе заполучить его в качестве свободного агента", - заявил работник агентства Ягу Фернандеш.

Крицюк выступает за "Краснодар" с января 2016 года. За это время он провел 72 игры, в которых пропустил 63 гола.

Читайте также: "Локомотив" нацелился на голкипера "Краснодара". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций

Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов