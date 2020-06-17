Голкипером "Краснодара" интересуются клубы из четырех европейских стран
Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк может продолжить карьеру в Европе.
Как сообщили в агенстве D-Sports, которое представляет интересы вратаря, Крицюком интересуются клубы из Греции, Испании, Турции и Швейцарии.
"Безусловно, мы уважаем контракт Станислава с клубом. Однако вскоре он истечет, поэтому мы можем работать над другими вариантами. Я не имею права называть клубы, однако могу сообщить, что в нем заинтересованы клубы из Испании, Турции, Греции и Швейцарии. Полагаю, много клубов попытаются в августе заполучить его в качестве свободного агента", - заявил работник агентства Ягу Фернандеш.
Крицюк выступает за "Краснодар" с января 2016 года. За это время он провел 72 игры, в которых пропустил 63 гола.
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