"Наполи" и "Ювентус" назвали стартовые составы на финал Кубка Италии

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"Наполи" и "Ювентус" назвали стартовые составы на финал Кубка Италии

"Наполи" и "Ювентус" определились со стартовыми составами на финальную игру Кубка Италии.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руй, Фабиан Руис, Демме, Зелински, Кальехон, Мертенс, Инсинье

"Ювентус": Буффон, Сандро, де Лигт, Бонуччи, Куадрадо, Пьянич, Матюиди, Бентанкур, Диего Коста, Дибала, Роналду.

Начало поединка запланировано на 22:00 (мск). Напомним, что "Ювентус" является рекордсменом по количеству выигранных кубков (13). На счету "Наполи" 5 побед в турнире.

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