"Наполи" и "Ювентус" назвали стартовые составы на финал Кубка Италии
"Наполи" и "Ювентус" определились со стартовыми составами на финальную игру Кубка Италии.
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руй, Фабиан Руис, Демме, Зелински, Кальехон, Мертенс, Инсинье
"Ювентус": Буффон, Сандро, де Лигт, Бонуччи, Куадрадо, Пьянич, Матюиди, Бентанкур, Диего Коста, Дибала, Роналду.
Начало поединка запланировано на 22:00 (мск). Напомним, что "Ювентус" является рекордсменом по количеству выигранных кубков (13). На счету "Наполи" 5 побед в турнире.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16