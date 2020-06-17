"Бавария" намерена заполучить защитника "Реала"

"Бавария" нацелилась на защитника "Реала" Ашрафа Хакими.

Как сообщает AS, мюнхенский клуб готов платить 21-летнему марокканцу 6-7 миллионов евро в год.

Сам игрок, находящийся в аренде в дортмундской "Боруссии", не желает возвращаться в "Реал", если ему не предоставят место в основном составе. Отмечается, что "Реал" оценивает Хакими в 60 миллионов евро.

"Боруссия" не хочет расставаться с Хакими, однако клуб может позволить себе только продление аренды, что не нравится футболисту.

В этом сезоне Хакими провел 43 игры, забил 9 голов и отдал 10 ассистов.

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