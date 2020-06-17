"Астон Вилла" и "Шеффилд" сыграли вничью в первом матче после возобновления АПЛ

В перенесенном матче 28-го тура АПЛ "Астон Вилла" сыграла вничью с "Шеффилдом".

Напомним, что изначально игры были перенесены из-за Кубка Лиги, а потом - из-за пандемии коронавируса.

После 29 туров "Астон Вилла" так и осталась на 19-м месте, а "Шеффилд" поднялся на шестое.

"Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед" 0:0

"Астон Вилла": Нюланд, Мингз, Конса (Аль-Мухаммади, 76), Хоз, Таргетт, Хурихэйн, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 69), Макгинн (Накамба, 76), Грилиш, Дэвис (Саматта, 69).

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, Стивенс, Башем, Робинсон, Норвуд, Ландстрем, Берге (Фримэн, 69), Иган, Макберни (Муссе, 80), Шарп (Макголдрик, 69).

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