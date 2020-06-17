"Астон Вилла" и "Шеффилд" сыграли вничью в первом матче после возобновления АПЛ
В перенесенном матче 28-го тура АПЛ "Астон Вилла" сыграла вничью с "Шеффилдом".
Напомним, что изначально игры были перенесены из-за Кубка Лиги, а потом - из-за пандемии коронавируса.
После 29 туров "Астон Вилла" так и осталась на 19-м месте, а "Шеффилд" поднялся на шестое.
"Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед" 0:0
"Астон Вилла": Нюланд, Мингз, Конса (Аль-Мухаммади, 76), Хоз, Таргетт, Хурихэйн, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 69), Макгинн (Накамба, 76), Грилиш, Дэвис (Саматта, 69).
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, Стивенс, Башем, Робинсон, Норвуд, Ландстрем, Берге (Фримэн, 69), Иган, Макберни (Муссе, 80), Шарп (Макголдрик, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18