Корниленко будет обучаться на лицензию Pro
Тренер "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поступил на обучение на лицензию Pro, которая позволяет занимать пост главного тренера.
"Корниленко успешно сдал вступительный экзамен для обучения на тренерскую лицензию категории Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства", - говорится в заявлении клуба.
Корниленко играл за самарский клуб с 2011 по 2019 года. За это время он забил 56 голов в 205 играх и стал лучшим бомбардиром команды в российской истории.
В тренерский штаб Миодрага Божовича он входит с августа 2019 года.
Читайте также: "Крылья Советов" сыграют с "Ахматом" в футболках с надписью "Спасибо врачам". | http://soccernews.ru
главное
-
"Наполи" обыграл "Ювентус" в финале Кубка Италии
-
"Ростову" грозит техническое поражение в матче против "Сочи"
-
"Боруссия" проиграла "Майнцу", "Байер" обыграл "Кельн", "РБ Лейпциг" упустил победу над "Фортуной"
-
Голкипером "Краснодара" интересуются клубы из четырех европейских стран
-
Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ
-
"Наполи" обыграл "Ювентус" в финале Кубка Италии
-
"Ростову" грозит техническое поражение в матче против "Сочи"
-
"Шальке" продлил свою безвыигрышную серию, установив клубный антирекорд
-
"Боруссия" проиграла "Майнцу", "Байер" обыграл "Кельн", "РБ Лейпциг" упустил победу над "Фортуной"
-
"Интер" заинтересован в нападающем "Торино"
-
"Рубин" отреагировал на информацию о том, что у Зуева выявили коронавирус
-
В матче "Астон Вилла" - "Шеффилд" случился судейский скандал
-
"Сельта" Смолова не смогла обыграть "Вальядолид", "Эйбар" и "Атлетик" не выявили победителя
-
Корниленко будет обучаться на лицензию Pro
-
"Астон Вилла" и "Шеффилд" сыграли вничью в первом матче после возобновления АПЛ
-
"Бавария" намерена заполучить защитника "Реала"
-
"Айнтрахт" добыл победу в матче с "Шальке"
-
"Наполи" и "Ювентус" назвали стартовые составы на финал Кубка Италии
-
Голкипером "Краснодара" интересуются клубы из четырех европейских стран
-
Педро хочет перейти в "Рому" до завершения сезона АПЛ
-
Вдова Риксена рассказала о пагубных привычках мужа
-
Пике: "Я разбил себе лицо за Испанию. Да здравствует король! Теперь у вас уже есть заголовок"
-
Источник: игрок "Рубина" заразился коронавирусом
-
"Коринтианс" объявил о переходе бывшего нападающего ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20