Корниленко будет обучаться на лицензию Pro

Тренер "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поступил на обучение на лицензию Pro, которая позволяет занимать пост главного тренера.

"Корниленко успешно сдал вступительный экзамен для обучения на тренерскую лицензию категории Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства", - говорится в заявлении клуба.

Корниленко играл за самарский клуб с 2011 по 2019 года. За это время он забил 56 голов в 205 играх и стал лучшим бомбардиром команды в российской истории.

В тренерский штаб Миодрага Божовича он входит с августа 2019 года.

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