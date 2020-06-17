"Сельта" Смолова не смогла обыграть "Вальядолид", "Эйбар" и "Атлетик" не выявили победителя
Два матча 29-го тура испанской Примеры "Эйбар" - "Атлетик" и "Вальядолид" - "Сельта" завершились вничью.
Отметим, что россиянин Федор Смолов провел за "Сельту" 64 минуты. На 71-й минуте Яго Аспас не реализовал пенальти.
"Вальядолид" - "Сельта" 0:0
"Вальядолид": Масип, Мойяно, Начо Мартинес, Салису, Хоакин Фернандес, Мичел (Эрвиас, 62), Алькарас, Тони Вилья (Вальдо Рубио, 75), Унал, Гвардиола (Бен-Арфа, 75), Плано (Сан-Эметерио, 62).
"Сельта": Рубен Бланко, Оласа, Мурильо, Айду, Васкес (Мендес, 90), Бельтран, Йокушлу, Рафинья, Араухо, Аспас, Смолов (Денис Суарес, 64).
"Эйбар" - "Атлетик" 2:2
Голы: Рауль Гарсия (пен), 8 - 0:1, Кике Гарсия, 19 - 1:1, Орельяна (пен), 78 - 2:1, Вильялибре, 81 - 2:2
"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Арбилья, Хосе Анхель, Корреа, Орельяна (Кристофоро, 90), Экспосито, Леон (Де Бласис, 82), Эскаланте (Диоп, 86), Энрик (Шарлес, 85), Кике Гарсия (Кике Гонсалес, 90).
"Атлетик": Унаи Симон, Капа, Йерай Альварес, Берчиче, Мартинес, Весга, Дани Гарсия, Рауль Гарсия (Ибаи Гомес, 78), Кордоба (Уильямс, 46), Муниаин (Вильялибре, 78), Ларрасабаль (Лекуэ, 66).
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|20
|27
|12
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|20
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