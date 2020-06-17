"Интер" заинтересован в нападающем "Торино"

Нападающий "Торино" Андреа Белотти попал в сферу интересов "Интера".

Как сообщает Transfermarket, трансфер 26-летнего итальянца может обойтись "нерадзурри" в 35 миллионов евро.

При этом отмечается, что "Торино" сделает все возможное для сохранения игрока в команде. Контракт Белотти с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне на счету Белотти 15 голов и 3 ассиста в 31 матче.

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