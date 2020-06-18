Гвардиола высказался о проблеме расизма
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о расизме.
Отметим, что перед матчем с "Арсеналом" (3:0) футболисты обеих команд поддержали акцию "Жизни чернокожих имеют значение".
"Нам нужно извиниться перед чернокожими людьми за то, как обходились с ними на протяжении последних 400 лет. Я чувствую стыд от того, каково было наше отношение к ним. Мы должны отправить сотни миллионов сообщений чернокожим. Как люди могут думать, что они отличаются от других?
Я поддерживаю все подобные жесты и акции, это хорошо. Нам очень многое нужно сделать для чернокожих людей из того, чего мы пока так и не сделали", - приводит слова Гвардиолы ВВС.
Напомним, что акция "Жизни чернокожих имеют значение" появилась в США после смерти чернокожего от рук полицейских.
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|50
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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