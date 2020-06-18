Гвардиола высказался о проблеме расизма

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Гвардиола высказался о проблеме расизма

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о расизме.

Отметим, что перед матчем с "Арсеналом" (3:0) футболисты обеих команд поддержали акцию "Жизни чернокожих имеют значение".

"Нам нужно извиниться перед чернокожими людьми за то, как обходились с ними на протяжении последних 400 лет. Я чувствую стыд от того, каково было наше отношение к ним. Мы должны отправить сотни миллионов сообщений чернокожим. Как люди могут думать, что они отличаются от других?

Я поддерживаю все подобные жесты и акции, это хорошо. Нам очень многое нужно сделать для чернокожих людей из того, чего мы пока так и не сделали", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, что акция "Жизни чернокожих имеют значение" появилась в США после смерти чернокожего от рук полицейских.

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