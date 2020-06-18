"Ювентус" из-за травм теряет сразу двух футболистов
Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро и хавбек Сами Хедира могут пропустить остаток сезона.
По сведениям Sky Sport Italia, бразильский защитник повредил колено в финале Кубка Италии с "Наполи" (0:0, по пенальти - 2:4). Восстановление футболиста займет не менее трех недель.
Что касается Хедиры, то он не участвовал в матче, так как накануне получил мышечную травму. Его сроки восстановления пока не уточняются.
В этом сезоне Сандро провел 33 матча и отдал 5 голевых передач. На счету Хедиры один ассист в 18 играх.
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|Интер Милан
|25
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|Аталанта
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|Рома
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|Милан
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|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
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|11
|Сассуоло
|25
|32
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|13
|Фиорентина
|26
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|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|25
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|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|26
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|19
|СПАЛ
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|Брешия
|26
|16