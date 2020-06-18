"Ювентус" из-за травм теряет сразу двух футболистов

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро и хавбек Сами Хедира могут пропустить остаток сезона.

По сведениям Sky Sport Italia, бразильский защитник повредил колено в финале Кубка Италии с "Наполи" (0:0, по пенальти - 2:4). Восстановление футболиста займет не менее трех недель.

Что касается Хедиры, то он не участвовал в матче, так как накануне получил мышечную травму. Его сроки восстановления пока не уточняются.

В этом сезоне Сандро провел 33 матча и отдал 5 голевых передач. На счету Хедиры один ассист в 18 играх.

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