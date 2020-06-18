"Ротор" получил лицензию для участия в РПЛ
"Ротор" получил лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ.
"Сине-голубые" получили письмо от РФС о выдаче лицензии на сезон 2020/21", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что розыгрыш ФНЛ был досрочно завершен. По итогам 27 туров "Ротор" финишировал на первом месте.
Следующий сезон РПЛ должен начаться 2 августа, однако старт могут перенести на одну неделю.
Читайте также: "Ротор" предложил "Лукойлу" спонсировать клуб. | http://soccernews.ru
главное
-
"Ростов" может выпустить на матч против "Сочи" футболистов младше 18 лет
-
Sky Sports: "Бавария" продлила аренду Коутиньо до конца сезона
-
На стадионе "Урала" кресла замотали сигнальной лентой для соблюдения дистанции
-
АПЛ провела 1541 тест на коронавирус. Лишь один оказался положительным
-
Нулевым зараженным коронавирусом в "Ростове" стал хавбек Байрамян
Лента новостей
-
"Лестер" продлил контракты с тремя игроками
-
Аршавин: "Из "Арсенала" со мной не связывались и про Азмуна не спрашивали"
-
"Лестер" намерен отклонить предложения "Манчестер Сити" и "Челси" по Чилуэллу
-
"Ротор" получил лицензию для участия в РПЛ
-
"Интер" готов выкупить Санчеса у "Манчестер Юнайтед"
-
1
Глава Ла Лиги: "Футболисты не должны скрывать свою ориентацию"
-
"Реал" теряет Иско
-
Три клуба АПЛ претендуют на Шика
-
"Алавес" обыграл "Реал Сосьедад" в матче Примеры
-
Уткин раскритиковал "Сочи" за их позицию в вопросе переноса матча с "Ростовом"
-
Фати не поступало предложений от "Манчестер Юнайтед"
-
"Ювентус" из-за травм теряет сразу двух футболистов
-
У экс-тренера "Барселоны" обнаружили болезнь, из-за которой умер Риксен
-
Карпин отреагировал на отказ "Сочи" переносить матч с "Ростовом"
-
Тиаго Силва определился с новым клубом
-
1
Глава Ла Лиги сравнил значимость Месси и Роналду для испанского футбола
-
Право первого удара по мячу в матче "Крылья Советов" - "Ахмат" предоставят главврачу самарской больницы
-
"Ростов" может выпустить на матч против "Сочи" футболистов младше 18 лет
-
Спортивный директор "Ромы" Петраки покинул клуб
-
Защитник "Спартака" Айртон высказался о возобновлении сезона РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20