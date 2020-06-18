"Ротор" получил лицензию для участия в РПЛ

Теги ротор волгоградрпл

"Ротор" получил лицензию для участия в РПЛ

"Ротор" получил лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ.

"Сине-голубые" получили письмо от РФС о выдаче лицензии на сезон 2020/21", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что розыгрыш ФНЛ был досрочно завершен. По итогам 27 туров "Ротор" финишировал на первом месте.

Следующий сезон РПЛ должен начаться 2 августа, однако старт могут перенести на одну неделю.

Читайте также: "Ротор" предложил "Лукойлу" спонсировать клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Карпин отреагировал на отказ "Сочи" переносить матч с "Ростовом"

Карпин отреагировал на отказ "Сочи" переносить матч с "Ростовом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов