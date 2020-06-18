"Ротор" получил лицензию для участия в РПЛ

"Ротор" получил лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ.

"Сине-голубые" получили письмо от РФС о выдаче лицензии на сезон 2020/21", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что розыгрыш ФНЛ был досрочно завершен. По итогам 27 туров "Ротор" финишировал на первом месте.

Следующий сезон РПЛ должен начаться 2 августа, однако старт могут перенести на одну неделю.

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