"Лестер" намерен отклонить предложения "Манчестер Сити" и "Челси" по Чилуэллу

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"Лестер" намерен отклонить предложения "Манчестер Сити" и "Челси" по Чилуэллу

"Лестер" намерен сохранить в команде защитника Бена Чилуэлла.

Как сообщает Sky Sports, "лисы" готовы отклонить предложения других клубов, даже если будет предложено более 50 миллионов евро.

Отмечается, что главными претендентами на игрока являются "Манчестер Сити" и "Челси". Однако "Лестер" полагает, что выход клуба в Лигу Чемпионов убедит игрока остаться.

В этом сезоне Чилуэлл провел 28 игр, забил два гола и отдал четыре ассиста.

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