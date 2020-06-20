"Ростов" интересуется молодым македонцем

Нападающий "Работнички" Давид Тошески может перебраться в РПЛ.

Как сообщает gol.mk, в услугах 18-летнего македонца заинтересован "Ростов". Однако для подписания игрока российскому клубу необходимо выиграть конкуренцию у "Лилля".

В минувшем сезоне Тошески провел за "Работнички" 21 игру, в которых отметился пятью голами и тремя ассистами.

Отметим, что Тошески также защищает цвета молодежной сборной Северной Македонии.

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