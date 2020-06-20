Джикия высмеял интервью Соболева

Теги спартак москвагеоргий джикияалександр соболев

Джикия высмеял интервью Соболева

Капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался об интервью Александра Соболева.

"История про Рами и Памелу Андерсон? Честно сказать, я не знаю как это комментировать. У меня точно с Памелой не было 12 раз за ночь. Бывает читаешь чье-то интервью и думаешь: "Что он лепит вообще?".

Вот взять хотя бы интервью Соболева, где он говорил, что я много ем. Когда я это читал, то думал: "Что ты несешь?! Четыре класса образования". Это все выдумки. Я с ним вообще ни разу не ходил в "Макдоналдс", - сказал Джикия.

Читайте также: Защитник "Спартака" Джикия высказал мнение о зарплатах футболистов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ

"Арсенал" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов