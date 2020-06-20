Джикия высмеял интервью Соболева

Капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался об интервью Александра Соболева.

"История про Рами и Памелу Андерсон? Честно сказать, я не знаю как это комментировать. У меня точно с Памелой не было 12 раз за ночь. Бывает читаешь чье-то интервью и думаешь: "Что он лепит вообще?".

Вот взять хотя бы интервью Соболева, где он говорил, что я много ем. Когда я это читал, то думал: "Что ты несешь?! Четыре класса образования". Это все выдумки. Я с ним вообще ни разу не ходил в "Макдоналдс", - сказал Джикия.

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