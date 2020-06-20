Тедеско превзошел результат Кононова в первых 11 матчах "Спартака" в РПЛ

"Спартак" одержал победу над тульским "Арсеналом" (3:2) в рамках 23-го тура РПЛ.

В первых 11 играх РПЛ под руководством Доменико Тедеско "Спартак" добыл 17 очков - 5 побед, 2 ничьих и 4 поражения.

Результат Олега Кононова в первых 11 играх чемпионата составил 14 очков - 4 победы, 2 ничьих, 5 поражений.

На данный момент "Спартак" идет в РПЛ на шестом месте, имея в активе 31 очко.

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