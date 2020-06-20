Карпин прокомментировал результат матча "Сочи" - "Ростов"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал крупное поражение от "Сочи" (1:10).

Напомним, что за "Ростов" пришлось играть футболистам академии клуба 2001-2004 годов рождения.

"Эмоции разные. От кома в горле до слез на глазах. Ребята сделали все возможное, однако на поле был даже не дубль, а ребята из академии, которых собрали за день до игры.

А всем кто винит "Ростов", у меня есть два встречных вопроса. В чем конкретно виноват "Ростов"? Какой конкретно пункт регламента "Ростов" нарушил?

Однако наши ребята - молодцы, спасибо им. Также благодарю фанатов, которые оказали вчера самую теплую поддержку. Остается поздравить РПЛ с решением, благодаря которому им удалось сохранить спортивный принцип", - заявил Карпин.

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