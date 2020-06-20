Федун остался недоволен судейством в матче с "Арсеналом"
Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о матче против тульского "Арсенала" (3:2).
"Игра получилась хорошая. Под конец немного расслабились. А вот чем занимается ВАР, я не знаю. Вы сами все видели. Игрок соперника прыгает головой вниз, упирается в ноги нашего футболиста. И арбитр назначает пенальти. Я не знаю...
Я был уверен, что мы не упустим победу. Хотя в конце арбитр сильно старался. Пусть этот эпизод смотрят специалисты. Вопрос не к арбитру, а к ВАР. Наш футболист бьет по мячу, соперник ныряет, бьется головой о ногу. Это за гранью добра и зла!" - заявил Федун.
Отметим, что матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.
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