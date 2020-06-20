Губерниев предложил приостановить розыгрыш РПЛ

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Губерниев предложил приостановить розыгрыш РПЛ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил остановить розыгрыш РПЛ.

"Ребята, может, закончим пока с футболом? Побережём жизни и здоровье людей?" - заявил Губерниев.

Ранее стало известно, что три футболиста московского "Динамо" заболели коронавирусом. Также заразилось шесть игроков "Ростова".

Напомним, что розыгрыш РПЛ был возобновлен 19 июня.

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