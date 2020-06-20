"Динамо" готово сыграть дублем против "Краснодара"
"Динамо" готово использовать игроков молодежного состава в игре с "Краснодаром".
"Динамо" будет играть дублем, если РПЛ не перенесет игру. Как мне известно, "Краснодар" согласен перенести игру на 19 июля. Клубы ожидают ответа РПЛ.
Если РПЛ не даст разрешение, то "Динамо" выпустит молодежный состав", - сообщил журналист Константин Алексеев.
Напомним, что три футболиста "Динамо" заразились коронавирусом. Команда закрылась на базе. Матч между клубами должен состояться завтра, 21 июня.
Читайте также: "Динамо" заперлось на базе и не отправилось на игру с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
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|22
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|3
|Краснодар
|22
|41
|4
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|23
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|22
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|8
|Спартак Москва
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|Сочи
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|27
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|Уфа
|22
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|Урал
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