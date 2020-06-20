Стало известно, когда "Сельта" сделает предложение по выкупу Смолова
"Сельта" готовится сделать предложение по выкупу форварда Федора Смолова у "Локомотива".
Как сообщает Metaratings, официально испанский клуб сделает запрос в понедельник, 22 июня. Однако в предложении будет обязательный пункт, согласно которому "Сельта" выкупит игрока только в случае сохранения прописки в Примере.
Известно, что "Сельта" предложит за Смолова 6 миллионов евро плюс бонусы.
После 29 туров "Сельта" занимает в Примере 17-е место, от зоны вылета их отделяет одно очко.
Читайте также: "Локомотив" намерен продать Смолова независимо от решения "Сельты". | http://soccernews.ru
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